Stadio, la nuova Sud con anche il parcheggio pronta non prima della fine del 2022

L’inter con le vari fasi del cantiere è in fase di definizione, lavori al via da gennaio per circa 10-12 mesi.

Meglio passare il turno in Champions o finire almeno in Europa League e rimandare così l’inizio dei lavori della nuova curva Sud fino ad eliminazione compiuta, sperando arrivi il più tardi possibile (se mai, meglio...), oppure salutare l’Europa già ai gironi e partire a gennaio 2022? Alla fine il dilemma dell’ultimo pezzo di restyling del Gewiss stadium sta tutto qui. Fino a quando si resta in corsa i lavori difficilmente partiranno, a meno che l’Atalanta non decida di andare a giocare i turni successivi al girone fuori da Bergamo, ma non pare proprio il caso.

Nell’attesa dell’esito del campo la sola ragionevole certezza è che la nuova Sud (che avrà fattezze in tutto simili alla Nord) non sarà pronta prima di fine 2022. O meglio, dal punto di vista strutturale la costruzione dovrebbe durare 5 mesi, ovvero il medesimo tempo servito per la fronteggiante gemella, ai quali aggiungerne però altrettanti per il parcheggio, in prima battuta quelli necessari allo scavo delle fondazioni e la realizzazione delle paratie, ancora non quantificabili: il planning dei lavori è in fase d’elaborazione.