Stadio, via libera alle nuove facciate C’è l’ok di Sovrintendenza e Palafrizzoni

Testate le lamiere che verranno sovrapposte alle attuali ai lati delle curve. Ok anche a insegne e infissi dei negozi. Il prossimo fine settimana apre Burger King.

Via libera. Le tanto discusse facciate laterali del Gewiss Stadium cambieranno volto. Venerdì la Sovrintendenza e il Comune di Bergamo hanno esaminato in ogni dettaglio il pannello-campione di circa due metri per due posizionato sulla facciata lato viale Giulio Cesare e visto da vicino l’effetto che fa. Una lamina d’acciaio con dei profondi tagli verticali dal colore più scuro che verrà sovrapposta all’attuale rivestimento esterno.