Stanley Tucci protagonista della pubblicità San Pellegrino che è anche spot per la Valle Brembana - Video

«S. Pellegrino migliora i tuoi momenti», è lo slogan finale. Che diventa un maxi spot anche per la città e la Valle Brembana. Eccolo il video che l’azienda di acque minerali aveva girato lo scorso ottobre con protagonista l’attore italo americano Stanley Tucci. Destinato agli Stati Uniti, dove il brand San Pellegrino è fortissimo, sinonimo per eccellenza del made in Itally. Un minuto in cui si esaltano le qualità dell’acqua, la sua origine, ma anche il territorio e la città della fonte, San Pellegrino. «Un legame di cui siamo orgogliosi», scrive l’azienda nella pagina web dedicata proprio alla partnership iniziata con Tucci, attore amatissimo negli States e noto soprattutto per l’interpretazione ne «Il diavolo veste Prada» (2006).