Stop ai furti di biciclette in strada, a Bergamo arrivano le «bike box»

Si chiamano «bike box», di fatto dei garage monoposto che saranno posizionati, in moduli, in giro per la città, entro la fine dell’anno. Il ciclista potrà parcheggiarci la bici e, chiusa la porta, andare sereno al lavoro o fare commissioni, senza temere il furto. Il tutto a fronte di un contributo che l’assessore alla Mobilità di Palafrizzoni Stefano Zenoni anticipa sarà «minimo». Entro la fine dell’anno dovrebbero arrivare una sessantina di «bike box», il Comune di Bergamo ha a disposizione 100 mila euro da finanziamento ministeriale. A gestirli ci penseranno le associazioni del territorio che firmeranno il patto previsto dal «Regolamento per la collaborazione tra cittadini attivi e l’amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani», declinato, in questo caso, per «la gestione e la cura di beni a servizio della ciclabilità cittadina».