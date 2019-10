Sul microciclo elettrico senza patente Super multa da 3.500 euro a Dalmine

Brutta sorpresa per un 56enne che l’aveva comprato per spostamenti urbani: per i veicoli elettrico ci sono regole specifiche.

Guidava senza libretto di circolazione, senza targa e anche senza patente, tanto da prendere una multa di oltre 3.500 euro e il fermo amministrativo del mezzo per un mese. Non ci sarebbe niente da dire se non fosse per il fatto che il malcapitato era alla guida di un micro-ciclomotore elettrico e pensava che patente, libretto e targa non servissero. Questo per via del tipo di mezzo e per il decreto del governo dell’estate scorsa, che ne liberalizzava l’utilizzo.