In centro tornano le bancarelle di Sant’Alessandro: sul Sentierone fino a domenica

La risposta dei bergamaschi non si è fatta attendere, tanto che per tutta la giornata la manifestazione ha registrato un via vai continuo di visitatori, compresi diversi turisti in visita nella nostra città. Per agevolare la fruizione dell’evento e la sicurezza dei partecipanti, è stata chiusa piazza Matteotti, con il divieto di svolta per i mezzi provenienti da via Roma.