Sulla tomba di Papa Francesco una rosa bianca. I fedeli rendono omaggio in Santa Maria Maggiore - Foto

La rosa bianca rappresenta il legame tra Papa Bergoglio e Santa Teresina di Lisieux, fin dai tempi in cui era in Argentina.

La rosa bianca

(Foto di VATICAN MEDIA)

Nel libro intervista «El Jesuita», scritto dai giornalisti Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti, Bergoglio, prima di diventare Papa Francesco, raccontava: «Quando ho un problema chiedo alla santa, non di risolverlo, ma di prenderlo in mano e aiutarmi ad accettarlo, e come segnale ricevo quasi sempre una rosa bianca».