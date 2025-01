SuperG di Cortina, vince Federica Brignone. Settima Sofia Goggia

Weekend magico a Cortina per lo sci italiano. Dopo la vittoria di Sofia Goggia nella discesa libera di sabato 18 gennaio, domenica 19 è arrivato il successo per Federica Brignone (già terza nella libera) nel superG.

Niente da fare, invece, per Sofia Goggia (+1,25 sul tempo di Brignone): la bergamasca ha affrontato la prova con il solito coraggio, ma a causa di alcune imprecisioni non è riuscita ad andare oltre il settimo posto. La Svizzera chiude il podio con Lara Gut (+0,58), seconda, e Corinne Suter (+1,08), terza. Quarto posto per Elena Curtoni (+1,11).