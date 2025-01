Strepitosa Sofia Goggia: a Cortina conquista la discesa libera - Le foto

Sofia Goggia - al successo numero 26 in carriera, il quarto su questa pista delle Olimpiadi del 2026 - ha vinto la discesa di Coppa del mondo di Cortina d’Ampezzo, la terza delle otto in calendario in questa stagione. Alle sue spalle un po’ a sorpresa la norvegese Kajsa Lie, mentre sul podio al terzo posto c’è l’altra azzurra Federica Brignone, che passa in testa non solo alla classifica generale di Cdm con 539 punti, ma anche a quella di discesa con 189 proprio davanti a Goggia (180).

Da sinistra Goggia, Vickhoff Lie e Brignone Goggia ha accumulato la maggior parte della velocità nella zona delle Pale di Rumerlo tagliando il traguardo in 1’33”95. Seconda piazza per Kajsa Vickhoff Lie che conferma ancora una volta il grande legame con l’Olympia delle Tofane dove aveva ottenuto il secondo podio in carriera. Rammarico per Federica Brignone che si è vista sfuggire il secondo successo nella specialità complice qualche sbavatura nel tratto finale.

(Foto di LUCIANO SOLERO) Solo quarta la svizzera Lara Gut-Behrami, detentrice della coppa, che resta comunque la rivale più quotata delle italiane. L’attesissima americana Lindsey Vonn, dopo una gara molto pulita che l’avrebbe collocata tra le prime dieci, ha avuto invece una esitazione proprio nel passaggio in vista del traguardo dove era caduta in prova giovedì. Ha chiuso così - a 40 anni - in 1’35”63.

Sofia Goggia Con meteo e condizioni di neve perfetti, per l’Italia in buona classifica c’é pure la trentina Laura Pirovano 11/a, mentre poco più più indietro sono arrivate Marta Bassino e Nicol Delago, con Elena Curtoni che si é fermata per salto di porta dopo una spigolata.

Domenica sulla Olimpia delle Tofane va in scena il superG e si annuncia un’altra grande giornata azzurra.

«Sofia Goggia è la Regina della Regina! Nella Regina delle Dolomiti, Cortina d’Ampezzo, ha scritto oggi una nuova pagina di storia, conquistando una vittoria spettacolare nella discesa libera. Questa impresa rende onore alla nostra terra, alle sue montagne e allo spirito indomabile che accomuna i grandi campioni. A nome di tutti i veneti, le invio un caloroso applauso e un ringraziamento per l’emozione che ci ha regalato». Lo afferma in una nota il presidente del Veneto, Luca Zaia, presente alla discesa libera di Cortina d’Ampezzo, dove ha premiato la campionessa azzurra.«Sofia ha dimostrato ancora una volta - continua Zaia - di essere un esempio straordinario di determinazione, talento e coraggio. Ogni curva, ogni salto su quella pista sono stati un capolavoro di tecnica e passione, in una cornice che esalta le bellezze uniche delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Questo successo non è solo suo, ma anche un orgoglio per il Veneto e per l’Italia intera. Cortina, cuore pulsante dello sport invernale, è ancora una volta sotto i riflettori mondiali. Con vittorie come questa, rafforziamo il nostro impegno a promuovere le eccellenze del territorio e a investire nel futuro dei nostri giovani atleti».