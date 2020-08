Tamponi al rientro dai quattro Paesi Dopo il caos da oggi tutti operativi

Era un fiume e proprio negli ultimi due giorni si attendeva l’ondata di piena, sotto il ponte di Ferragosto. Invece l’afflusso s’è ristretto, quasi prosciugato: dopo il caos iniziale, il «panico» per i tamponi dei vacanzieri provenienti da Grecia, Spagna, Malta e Croazia vive una quiete quasi surreale. Con le tre Asst – le aziende sociosanitarie territoriali in cui è diviso il territorio orobico e a cui Ats ha delegato la mole di lavoro – che procedono in ordine sparso: chi è partito già giovedì e non si è mai fermato con i tamponi in pronto soccorso (Asst Bergamo Est), chi ha esordito con i test sabato e riprende oggi (Asst Papa Giovanni, prenotazioni telefoniche), chi inizia a «tamponare» oggi (Asst Bergamo Ovest, prenotazione online).

Tre modalità differenti che restano confermate, come rimarcato ieri in una nota di Ats: «Invito a rivolgersi alle proprie Asst di riferimento in base al comune di residenza e di seguire le modalità di prenotazione», è l’indicazione di Massimo Giupponi, direttore generale dell’Ats orobica. «È aperta anche la possibilità di ricorrere a laboratori privati per effettuare il tampone, in tal caso la prestazione sarà a pagamento e non rimborsabile», spiega Ats. A Milano, Brescia e Monza, viceversa, è Ats a contattare i viaggiatori che hanno compilato una scheda sul proprio sito per «accompagnarli» al tampone.