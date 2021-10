Tamponi, crescita del 136%. Solo +13% i nuovi casi

Un rimbalzo c’era da aspettarselo, inevitabile: più tamponi, più positivi. È successo così anche in Bergamasca, ma con velocità ben diverse tra le due «voci»: se nella prima settimana di Green pass sui luoghi di lavoro i test sono cresciuti del 136%, cioè sono più che raddoppiati, i nuovi contagi hanno registrato un aumento di solo il 13%, quindi hanno fatto solo un «passettino». Un rapporto di velocità dieci a uno, in sostanza. Per di più, nell’aumento dei nuovi contagiati c’è un paradossale effetto positivo: involontariamente, andando a testare ripetutamente e massivamente una platea più ampia del solito, tra l’altro composta da persone tendenzialmente in buona salute, sono emersi asintomatici che altrimenti sarebbero rimasti «silenti», e magari potenzialmente contagiosi.

Tracciatura più ampia

Alberto Zucchi, direttore del Servizio epidemiologico aziendale dell’Ats di Bergamo, numeri alla mano traccia un quadro completo di quel che sta accadendo in terra orobica. «L’incremento dei tamponi è evidente: fino all’introduzione del Green pass avevamo una media di circa 4.600 tamponi diagnostici al giorno, dal 14 ottobre (l’obbligo di certificazione verde è in vigore dal 15 ottobre, ma per arrivare pronti all’appuntamento occorreva tendenzialmente portarsi avanti col test il giorno precedente, ndr) siamo passati a una media di circa 11mila test al giorno», premette Zucchi. Il trend è appunto chiaro, ed era stato anticipato da uno snodo estivo: nella settimana 19-25 agosto, per esempio, erano stati eseguiti in totale 22.242 tamponi, poi già dal 26 agosto-1 settembre si osserva un progressivo aumento anche perché proprio dall’1 settembre è stato introdotto l’obbligo di Green pass per personale scolastico e universitario (e per gli stessi studenti universitari, per le attività in presenza); da metà settembre ci si è attestati così a 31-32mila tamponi a settimana, fino alla svolta. Nella settimana 7-13 ottobre in Bergamasca si sono contati 33.239 test, dal 14 al 20 ottobre si è saliti a 76.773.