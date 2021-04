Tamponi rapidi gratuiti per i ragazzi tra i 14 e i 19 anni

Misura per monitorare meglio gli studenti. Si prenota on line scegliendo il giorno e il luogo del test.

Gli studenti lombardi, nella fascia d’età tra i 14 e i 19 anni, avranno la possibilità di effettuare due tamponi rapidi gratuiti ogni mese, da prenotare nella farmacia vicina più comoda. Le Ats lombarde rafforzano il monitoraggio dei ragazzi, proprio in occasione della riapertura degli istituti scolastici, dopo settimane di lezioni a casa via internet . L’obiettivo è tutelare sia i più giovani, sia le fasce più deboli e anziane della popolazione, grazie ad un costante controllo di tutti coloro che purtroppo possono ammalarsi e diventare portatori del Covid-19 anche in famiglia e nei confronti di compagni, parenti e amici.

La procedura per effettuare il test in farmacia è molto semplice. Basta collegarsi al sito https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ che rimanda alla stessa schermata di Regione Lombardia dove è anche possibile prenotare visite ed esami . Al centro dello schermo si trova l’opzione dedicata al tampone antigenico, che permette di prenotare il servizio alle fasce di età dai 14 ai 19 anni, oltre che al personale scolastico. Una volta premuta l’opzione, il sistema chiede la compilazione e l’inserimento dei dati anagrafici (fra cui codice fiscale, tessera sanitaria, indirizzo mail). L’utente ha la possibilità di scegliere l’opzione relativa al giorno e alla farmacia dove intende recarsi per effettuare il test rapido gratuito. A quel punto si potrà andare direttamente all’appuntamento dal proprio farmacista per eseguire l’esame, che richiede veramente pochi minuti. Il test antigenico consiste in un tampone naso-faringeo che, a differenza del tampone molecolare, riscontra la presenza di proteine virali (antigeni) e pertanto consente tempi di risposta molto brevi.