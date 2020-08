Tamponi su prenotazione Già centinaia di richieste

Rientri da Spagna, Grecia, Croazia o Malta. A Bergamo raddoppiate le linee telefoniche prese d’assalto. A Treviglio già prenotati in più di mille. Da oggi 250 esami al giorno. Seriate-Alzano, si cambia: il tampone va prenotato. In pochi giorni eseguiti oltre 1.500 test.

Essere «tamponati» in auto, nel senso di essere sottoposti al test senza scendere dal veicolo, abbassando il finestrino e sporgendo leggermente il capo. Quanto basta per affondare il «bastoncino» e adempiere agli obblighi dell’ordinanza. La macchina dei tamponi post-vacanza lunedì 17 agosto ha vissuto il primo giorno a pieno regime in tutta la Bergamasca, col debutto dei test drive-in all’ospedale di Treviglio-Caravaggio (Asst Bergamo Ovest) e con la ripresa delle prestazioni – anche qui con modalità drive-in – anche da parte dell’Asst Papa Giovanni XXIII, che aveva esordito già il sabato di Ferragosto osservando poi la domenica di pausa.

L’istantanea più diffusa: l’auto con l’intera famiglia a bordo, magari direttamente di rientro dall’aeroporto o dalla meta di vacanza raggiunta su quattro ruote (tipico per chi è stato in Croazia). Ogni cittadino reduce dal viaggio in Spagna, Grecia, Croazia o Malta – i quattro Paesi oggetto dell’ordinanza – è tenuto a rivolgersi all’azienda sociosanitaria competente per Comune di residenza.