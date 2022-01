«Tamponi, una crescita esponenziale. Allarme forniture: il sistema è a rischio»

Migliaia di tamponi esaminati, centinaia di sequenziamenti per individuare varianti e tutta la diagnostica non legata al virus Sars-Cov2: è, in estrema sintesi, il lavoro del laboratorio di Microbiologia dell’Asst Papa Giovanni di Bergamo che, dallo scoppio della pandemia a oggi, è uno dei presidi in prima linea nella lotta al virus. Un lavoro immane che avviene quasi nell’ombra ma che è cruciale per la salute di tutti. Claudio Farina, direttore della Microbiologia e Virologia dell’Asst Papa Giovanni di Bergamo, prova a raccontarlo.

Quando si dice «ho fatto il tampone» non si pensa al lavoro che c’è per arrivare al risultato che si sta aspettando. E a quante migliaia di altri tamponi, a Bergamo, come nel resto del mondo, vengono processati in quel momento. Riusciamo a fornirne un’idea?