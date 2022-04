Tanti cuori e fiori per la piccola Federica: sulla bara la bambola e la sua fotografia

Sono ore strazianti a Trescore dopo il tragico incidente in cui ha perso la vita Federica Bena , di soli nove anni, schiacciata dal pesante cancello della sua abitazione . Erano da poco passate le 19 di martedì quando la bambina, per cause in corso di accertamento, è stata travolta dal pesante cancello della sua abitazione ed è morta poco dopo essere arrivata all’ospedale Papa Giovanni.