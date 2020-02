Tar, ricorsi in calo: 946 nel 2019 Molti riguardano i flussi migratori

Quindici fascicoli sono metaforicamente sul tavolo addirittura dal 2010, un decennio fa. Ma la macchina in realtà non è più così ingolfata, nonostante le carenze d’organico. E la produttività aumenta, mentre i ricorsi s’abbassano.

Con questi ingredienti, la giustizia amministrativa nel distretto di Brescia – cui appartiene anche Bergamo, insieme a Mantova e Cremona – sembra aver preso un buon abbrivio: sono le sensazioni che filtrano dall’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar di Brescia, dove venerdì 21 febbraio alle riflessioni si sono affiancati i numeri. Parecchie cifre, ma indicative. Come i ricorsi pendenti, il dato più monitorato perché dà il polso della situazione sugli arretrati, e di riflesso sui tempi della giustizia: a fine 2010 erano ben 7.879, mentre al termine del 2019 se ne contano «solo» 2.237, cioè il 71% in meno (meno 5.642 in termini assoluti).