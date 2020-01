Tari, bonus per 25 mila famiglie Cisl: «Aiuto a chi è fragile»

Quasi 25 mila famiglie bergamasche potranno avvalersi del «Bonus Tari», introdotto da un emendamento presentato sul decreto fiscale (convertito in legge) del governo, e approvato con voto bipartisan. In pratica, secondo la proiezione Cisl sui dati del Caf, saranno pochi i nuclei familiari cui verrà riconosciuto uno sconto sulla tariffa comunale destinata a coprire le spese della raccolta dei rifiuti (in provincia le famiglie sono poco meno di 500 mila).

Nelle intenzioni dei promotori, il Bonus Tari 2020 è un bonus sociale per le famiglie con redditi bassi, modulato sul meccanismo utilizzato per il bonus sulle bollette di luce e gas: quindi, spetterebbe alle famiglie con difficoltà economiche, con Isee non superiore a 8.107,5 euro, importo che aumenta a 20.000 euro nel caso di famiglie numerose, cioè con più di tre figli.