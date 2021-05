Tavolini dei bar pieni e file ai negozi, poi qualche carosello per l’Atalanta: i bergamaschi tornano a godersi la città - Le foto

Fin dalla mattina i bergamaschi hanno riempito le vie, i negozi e i bar del centro città. Code di auto in viale Papa Giovanni e via Roma: parcheggi pieni. Nel pomeriggio i caroselli di auto per i nerazzurri in Champions.

Tanta gente in centro a Bergamo in questo terzo weekend di maggio in zona gialla per la Lombardia. I bergamaschi si godono finalmente la città dopo il lungo lockdown e alla luce dei dati in miglioramento sull’andamento della pandemia e sui primi effetti dei vaccini anti Covid. In molti hanno raggiunto il Sentierone e le vie centrali nell’arco di tutta la giornata di sabato 15 maggio, soprattutto nel pomeriggio, in auto. Pieni i parcheggi e qualche coda lungo viale Papa Giovanni XXIII e viale Roma.