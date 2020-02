Tizzani: io solo un capro espiatorio «Sono convinto che ci sia un serial killer»

«Guardi, io lo dico dal primo momento. E all’inizio non ci avevo riflettuto, perché subito dopo la tragedia di mia moglie ero troppo sconvolto per fare dei ragionamenti, sono stati i miei figli a farmelo notare».

«Gianna, mia moglie, e quella donna di Colognola, sono state uccise allo stesso modo: aggredite da dietro al buio, da qualcuno che sa come uccidere. Ora, al processo per l’omicidio di mia moglie dove sono imputato io, viene fuori che non è poi così improbabile che dietro questi due delitti ci sia la stessa mano. Allora l’ipotesi del serial killer non è così campata per aria. E di certo, come ripeto da sempre, a uccidere non sono stato io».