Torna dopo due anni Mercatanti in Fiera sul Sentierone

Dopo due anni di assenza e un’edizione annullata torna Mercatanti in Fiera sul Sentierone. La manifestazione (l’ultima risale al 2019, nel 2020 era saltata per la pandemia), si svolgerà da giovedì 14 a domenica 17 ottobre . Gli organizzatori di Promozioni Confesercenti hanno dovuto dribblare non pochi problemi, in collaborazione con l’amministrazione comunale, per confermare la 19esima edizione di Mercatanti, un appuntamento autunnale tanto atteso da bergamaschi, visitatori e turisti, ma fortemente a rischio per una serie di questioni logistiche . Limitazioni sanitarie a parte, quest’anno le bancarelle provenienti da tutta Europa hanno dovuto tener conto del cantiere aperto per il rifacimento del centro piacentiniano, che toglie spazio ai banchi, e dell’arrivo del Giro di Lombardia programmato per il 9 ottobre, data che era stata inizialmente scelta per l’iniziativa.

A Palazzo Frizzoni è stata discussa l’eventuale concomitanza dei due eventi, ma a seguito di approfondite valutazioni si è deciso di non far coincidere Mercatanti con la manifestazione sportiva, di fatto incompatibili per spazi e sicurezza. Con gli uffici comunali è stata trovata la quadra per il fine settimana successivo ed è partita la macchina organizzativa. In primis è stata inviata una comunicazione agli espositori, che avranno tempo fino a lunedì prossimo per confermare la loro presenza sul Sentierone, slittata di una settimana rispetto al periodo inizialmente previsto dal 7 al 10 ottobre. Un lavoro certosino anche per quanto concerne le prenotazioni alberghiere, che devono necessariamente essere rinviate di sette giorni.