Tragico incidente nel bosco, dolore a Cisano e Vilminore per Vittorio Piccini

Una fatalità, un incidente nel mezzo di un bosco che sicuramente conosceva come le sue tasche: una caduta si è rivelata fatale, mercoledì 1° settembre, per Vittorio Piccini, 73 anni, ex impresario edile ora in pensione, originario di Vilminore di Scalve, ma che abitava a Cisano Bergamasco. L’uomo ieri mattina si era recato in un bosco che si trova nei pressi di Nona, la più alta delle frazioni di Vilminore: equipaggiato con accetta e motosega, aveva intenzione di lavorare al taglio di alcuni arbusti e alcune piante in una zona non lontana dal paese. Un’attività che ha proseguito per tutta la mattina: diverse persone della frazione confermano di aver sentito il rumore di una motosega lavorare per l’intera mattinata. Nel pomeriggio, verso le 14,15, un villeggiante di Vilminore che si trovava nello stesso bosco alla ricerca di funghi, si è imbattuto nel corpo di una persona riversa a terra nel pressi di una valletta e ha subito dato l’allarme.