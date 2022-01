Trasfusioni di sangue sull’elisoccorso: a Bergamo progetto capofila in Italia

Il protocollo sperimentale «Bob» (Blood on board) attuato per un anno dai soccorritori «volanti» dell’Areu in collaborazione con il «Papa Giovanni». Già sedici i pazienti gravissimi soccorsi, ben 14 dopo eventi traumatici.

Un servizio che ha preso il volo. Nel vero senso della parola: è infatti decollato, promosso a pieni voti, il servizio di elisoccorso con possibilità di emotrasfusione già in fase preospedaliera. Da un anno plasma e globuli rossi concentrati viaggiano a bordo dell’elicottero del 118 di Bergamo, un progetto «pilota», perché il primo assoluto in Italia, denominato «Bob» (Blood on board, ossia sangue a bordo).

Capofila del progetto è Bergamo che, prima in Italia, ha sperimentato il protocollo per un anno, ideando, allestendo e formando il personale impiegato nella propria base operativa. L’obiettivo è quello di prevenire lo shock emorragico, e intervenire subito, ancor prima di arrivare in ospedale, per limitare già in emergenza i danni da trauma, scongiurando decessi.