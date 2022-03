Treviglio, addio all’imprenditore Camillo Bornaghi

Era un imprenditore illuminato e soprattutto benvoluto, rifuggiva dalla popolarità, preferiva fare e soprattutto donare le sue capacità sia a favore della comunità sia quale benefattore riservato: in questo si possono sintetizzare vita e operosità di Camillo Bornaghi, deceduto a Treviglio a 79 anni e che lascia un grande rimpianto in città in vari settori, nell’ambito imprenditoriale, in quello dell’organizzazione delle imprese, nel e della cooperazione bancaria, nonchè nello sport. Con la moglie Cristina era partito dal nulla, dando vita alla ditta «Cometal», azienda di componenti per la meccanica e che, via via è diventata una azienda di livello internazionale, di riconosciuto valore, anche con la realizzazione di una filiale in Romania.