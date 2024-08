Trovato morto in un B&B a Sassari: è un 51enne bergamasco

Un bergamasco di 51 anni è stato trovato morto nella tarda serata di mercoledì 31 luglio nella stanza di un B&B, in via Arborea, nel centro storico di Sassari. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza, ma il sostituto procuratore, Giovanni Porcheddu, ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.