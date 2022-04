Turismo, marzo ai livelli pre Covid. E per Pasqua fioccano le prenotazioni

Bergamo riabbraccia i «suoi» turisti. Dopo mesi decisamente difficili il mondo ricettivo in città ha decisamente voltato pagina. Marzo si è chiuso con alberghi pieni e prenotazioni che non si vedevano dal 2019 . Fortunatamente si tratta di un’onda lunga destinata a proseguire anche in aprile , con gli operatori che manifestano grande soddisfazione e ottimismo: strutture quasi sold out si accompagnano a segnali incoraggianti per i prossimi mesi.