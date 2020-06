Uccide a Gorlago Stefania Crotti Trent’anni a Chiara Alessandri

La sentenza è stata letta dal gip Alberto Pavan al termine del processo celebrato in abbreviato a Brescia, sede per competenza territoriale perché il corpo della vittima era stato ritrovato carbonizzato ad Erbusco, nel Bresciano, e l’autopsia aveva stabilito che era stata data alle fiamme ancora viva. Chiara Alessandri era presente in aula e ha ascoltato la lettura del dispositivo. Presenti in aula anche la sorella della vittima che non ha voluto commentare la decisione del giudice e il marito Stefano Del Bello, marito della vittima ed ex amante di Chiara Alessandri. «Non me la sento di dire nulla» ha detto lasciando il tribunale.

Chiara Alessandri ha iniziato il percorso di riavvicinamento con i tre figli che ha cominciato a rivedere attraverso video chiamate. Le accuse erano di omicidio volontario e soppressione di cadavere: quest’ultima accusa è stata assorbita dall’omicidio.