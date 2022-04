Ucraina, il pullman della «Vittoria» di Brembate porta in salvo una bimba malata

Non passava inosservato quel pullman speciale tra i 66 automezzi (pulmini e camper) nella fila lunga un chilometro della carovana della pace «Stop the war» (fermate la guerra), promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII . Partita da Gorizia venerdì sera scorsa, ha raggiunto Leopoli dove ha portato 30 tonnellate di aiuti, facendo rientro in Italia con oltre 200 ucraini a bordo, soprattutto mamme e bambini in situazione di particolare fragilità fisica. Tra le 142 organizzazioni rappresentate nella carovana , anche «Vittoria», l’azienda di Brembate che dal 1956 produce pneumatici per biciclette, appunto con il suo pullman speciale utilizzato nel servizio corse per il centinaio di eventi ciclistici ai quali partecipa ogni anno in Europa.