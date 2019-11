Umidità e infiltrazioni a scuola - Le foto Il Pesenti fa acqua, i genitori: intervenite

Ci sono infiltrazioni d’acqua, umidità e muffa. I banchi spesso sono rotti, come succede anche alle vetrate. Dei bagni meglio non parlare: alcuni sono chiusi perché inutilizzabili, in altri, per sostituire lo sciacquone rotto, si devono usare secchi pieni d’acqua.

È la denuncia di alcuni genitori di ragazzi che frequentano l’Istituto Pesenti di Bergamo, che chiedono maggiore attenzione per lo stato dell’edificio che ospita l’istituto professionale cittadino. Una situazione difficile, di cui è conscia anche la Provincia che, come spiega il consigliere Claudio Cancelli, delegato all’Istruzione, «ha pianificato specifici interventi in merito». A sollevare il tema sono l’Associazione genitori e la presidente del Consiglio di Istituto Rosa De Grandis. «Questa situazione va avanti da qualche anno – racconta De Grandis -. Negli ultimi due la Provincia ha fatto un sopralluogo e alcuni interventi, ma ci sono ancora tante cose da sistemare. La situazione è davvero difficile». Per questo l’appello è stato rilanciato. «Ci piacerebbe che qualcuno potesse prendersi in carico la situazione – continua – per sistemare la qualità degli ambienti dove i ragazzi passano così tanto tempo. Quando ci si trova in un ambiente curato e ben tenuto si è maggiormente invogliati a curarsene di più».