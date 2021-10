«Un ragazzo buono che ha lasciato ricordi nei nostri cuori». Bottanuco piange Leonardo

La chiesa era gremita di parenti, amici e colleghi della ditta dove Leonardo lavorava come magazziniere.Il feretro del ragazzo, giunto sul sagrato, è stato accolto dal silenzio degli amici e dai parenti che lo hanno accompagnato all’interno della chiesa. «Leonardo era troppo giovane, ma nessuno può affermare che la brevità di una vita renda quest’ultima inutile o quasi sprecata» ha detto don Corrado Capitanio, parroco di Bottanuco. «Tanti di voi, in queste ultime ore, hanno ricordato Leonardo come un ragazzo buono che ha lasciato tracce positive nella vostra vita, ricordi belli che accompagneranno le persone che l’hanno conosciuto. Anche in pochi anni si possono fare cose belle» ha continuato il sacerdote.

L’arrivo del feretro sul sagrato della chiesa di Bottanuco

(Foto by Lorenzo Sala)