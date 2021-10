Bottanuco piange Leonardo, morto a 24 anni nell’incidente di Osio Sotto: oggi l’ultimo saluto

Mamma Barbara accarezza affettuosamente la bara del figlio Leonardo, rimasto vittima di un tragico incidente stradale a Osio Sotto nella notte tra sabato e domenica : ha in mano tante copie della sua fotografia, che distribuisce a tutti quelli che si avvicinano per abbracciarla. Le centinaia di persone che, nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, hanno raggiunto la camera ardente allestita al cimitero di Bottanuco. Un viavai continuo, tra parenti, amici e colleghi di lavoro della ditta di Bottanuco dove Gerenzani lavorava come magazziniere. «Era un ragazzo con tanta voglia di fare, sempre creativo, moderno – lo ricorda commosso uno zio –: milanista convinto, aveva anche giocato a calcio, nelle giovanili del Tritium e del Bottanuco».