Un ritorno alla vita, Fabio Cancelli si racconta dopo il Covid in un video

Un video, realizzato dall’Apt Val di Fassa in collaborazione con l’Apss di Trento, racconta la storia del bergamasco Fabio Cancelli che, ammalatosi di Covid 19 a marzo 2020, è stato curato a Rovereto dove si è recato nei giorni scorsi per ringraziare il dottor Giovanni Pedrotti, per poi raggiungere, in Val di Fassa, Angelo Fosco, con cui ha stretto amicizia all’ospedale

«Le vicende come la mia ti cambiano la vita: capisci che le cose importanti sono la famiglia, gli amici e il tempo libero da trascorrere con le persone a cui tieni». Parola di Fabio Cancelli, geometra bergamasco di 54 anni, protagonista del video «Ritorno alla vita» realizzato dall’Apt della Val di Fassa in collaborazione con l’Azienda per i Servizi Sanitari di Trento, che racconta la sua storia di rinascita. Cancelli, a marzo 2020, si è ammalato gravemente di Covid 19 . Per salvargli la vita dall’ospedale Papa Giovanni XXXIII di Bergamo, che in quei giorni viveva un’emergenza sanitaria senza precedenti, è stato trasferito a Rovereto, dove nel reparto di terapia intensiva diretto da Giovanni Pedrotti si è ripreso, dopo diversi giorni di cure .