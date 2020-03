Una storia di moda ed eleganza Dopo 66 anni in città chiude Petronio

Tra via Petrarca e via Locatelli, sotto gli eleganti portici a contorno del centro, in molti osservano le vetrine con un velo di malcelata nostalgia, prima di varcare l’ingresso per approfittare dell’occasione. Dopo ben 66 anni di attività «Petronio» chiuderà i battenti del suo storico negozio di abbigliamento a due passi da piazza Libertà con una liquidazione totale.

«I modi di fare commercio oggi sono cambiati, certo, ma sono tante le motivazioni che ci hanno portato alla chiusura, sia operative che più delicate e private», rivela il titolare Dario Salvi. Un’attività storica, che ha ospitato nei suoi camerini migliaia di clienti, sempre con un occhio alla moda e l’altro al classico e all’eleganza.