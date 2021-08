Under 19, prima dose al 63%: a rilento le adesioni d’agosto - Il grafico

In poco meno di un mese solo 485 partecipazioni e la città di Bergamo al 203° posto sui 243 Comuni orobici per copertura in questa fascia d’età.

Serve l’ultimo scatto. La maratona della campagna vaccinale si trasforma in uno sprint soprattutto per i più giovani, mentre s’avvicina il conto alla rovescia per la ripartenza delle scuole. Nella fotografia bergamasca scorre una filigrana doppia, perché l’adesione è alta anche nel target anagraficamente più basso – quello dei 12-19enni, quasi a livelli da immunità di comunità – ma la corsa alle prenotazioni rischia di essersi esaurita. E a correre deve essere soprattutto la città: il capoluogo è al 203° posto (su 243) tra i comuni bergamaschi per copertura dei 12-19enni residenti con almeno la prima dose; la performance cittadina è del 57,89% rispetto al totale di questa platea, parecchio attardata rispetto alla media provinciale.

La sintesi dei numeri è chiara: fatto 100 il totale dei residenti in Bergamasca di questa classe d’età, 3 su 4 hanno aderito alla profilassi; 2 su 3 hanno ricevuto almeno la prima dose; uno su tre ha già completato il ciclo vaccinale. Dal 28 luglio a lunedì 23 agosto, però, le nuove adesioni sono state meno di mezzo migliaio. È un quadro ampio quello fornito dagli uffici dell’assessorato al Welfare di Regione Lombardia, con un dettaglio anche su base comunale che individua le zone più o meno coperte della Bergamasca; un dato importante appunto in vista del ritorno sui banchi, perché questo è il target che coinvolge gli studenti di seconda e terza media e quelli delle scuole superiori.