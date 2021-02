Università, lezioni fino all’11 giugno «Diamo più tempo agli studenti»

Le università lombarde sono pronte a far tornare gli studenti in presenza – con modalità diverse, stabilite dai singoli atenei – e a far slittare la fine del secondo semestre. «Ognuno adotterà il piano didattico più opportuno – spiega il rettore di UniBg Remo Morzenti Pellegrini, che ieri ha presieduto la riunione del Crul, il Comitato regionale di coordinamento delle università lombarde –. A Bergamo le lezioni riprenderanno il 22 febbraio in modalità mista, parte in presenza, parte da remoto, e proseguiranno sino all’11 giugno, così da dare agli studenti, in particolare a quelli del primo anno, la possibilità di seguire qualche lezione in più in aula. Anche gli esami slitteranno di una settimana».