UpToTwelve a Bergamo, per un turismo a misura di famiglie

A Bergamo prende il via #UpToTwelve, per una Bergamo a misura di bambino. L’obiettivo è regalare emozioni e sogni ai più piccoli, che grazie alle attività promosse e ad una mappa interattiva, potranno anche diventare piccoli Ciceroni per le vie della città.

Il turismo a misura di famiglia è l’idea made in Bergamo lanciata sabato 12 giugno all’Accademia Carrara, con una sorta di numero zero, aperto ad una decina di bambini accompagnati. L’iniziativa di accoglienza, che tocca anche gli aspetti culturali, educativi e di divertimento in famiglia, è stata ideata dal trio tutto rosa composto da tre professioniste bergamasche: Francesca Valla, Titina Griffini e Tiziana Genise.

Francesca Valla, insegnante di scuola primaria e autrice di libri per genitori e per bambini è la famosa protagonista del programma «S.O.S Tata»; Titina Griffini, House Manager, ha fondato nel 2017 con la socia Laura Metelli, «SoEasyAgency» dedicata all’accoglienza turistica in Città Alta, mentre Tiziana Genise è la giornalista del magazine di turismo Cosasifa.com, che segue la comunicazione del progetto.