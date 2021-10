Va a cercare funghi, bergamasco 69enne scivola per 40 metri lungo un pendio: è grave

È successo nella mattinata di martedì 19 ottobre in provincia di Sondrio. L’uomo è stato recuperato con il verricello dell’elisoccorso: è in gravi condizioni.

Un uomo residente a Bergamo di 69 anni è stato soccorso nella mattinata di martedì 19 ottobre nei boschi sopra l’abitato di Talamona, in provincia di Sondrio, a circa 800 metri di altitudine, nei pressi della chiesa di San Giorgio.

Si trovava lì con un amico, perchè erano usciti per una escursione in cerca di funghi. A un certo punto il 69enne è scivolato nel bosco, lungo un pendio ripido per una quarantina di metri.