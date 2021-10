Vaccini, Bergamo da record: immunità raggiunta, ma non abbassiamo la guardia

Adesione attorno al 90%: prima dose per nove su dieci over 12. Gori: «Sono strumento di libertà, non ha dubbi chi ha visto in faccia il Covid». Moratti: la sfida è sulle terze dosi, importante che over 80, sanitari e fragili si proteggano.