Vaccini per i docenti bergamaschi Lunedì iniziano le prime somministrazioni

Sono circa 25 mila, tra insegnanti e personale non docente, le persone che hanno già dato adesione in Bergamasca, e si viaggerà a un ritmo «ideale» di circa 1.200-1.300 somministrazioni al giorno, con inoculazioni effettuate sia nei punti gestiti dalle tre Asst sia dalle case di cura private.

Viaggiando a quel ritmo teorico, il primo giro di somministrazioni dovrebbe dunque chiudersi in circa tre settimane: fondamentale sarà anche il ritmo degli approvvigionamenti di AstraZeneca, il siero che sarà utilizzato per questa campagna, considerata la platea sostanzialmente di under 65 che compone il mondo della scuola. In tutta la Lombardia, sono circa 200 mila i lavoratori dell’istruzione che dovrebbero essere immunizzate nel giro massimo di un mese.