Vaccini, un milione di somministrazioni nella Bergamasca: «Virus sotto controllo»

Simbolico e allo stesso tempo concreto, il traguardo è arrivato quasi esattamente a sei mesi di distanza da quel V-Day che il 27 dicembre 2020 aveva aperto la strada alla speranza. Un milione di somministrazioni totali del vaccino anti-Covid, sommando prime e seconde dosi: la provincia di Bergamo ha raggiunto la cifra tonda e viaggia verso l’immunità, in una corsa che si è fatta sempre più rapida, e che oggi richiede un ultimo strappo per contenere la minaccia delle varianti. E mentre la curva delle inoculazioni si è alzata settimana dopo settimana, quella del contagio si è abbassata in maniera sostanzialmente speculare. Sino a toccare i minimi da quando la pandemia è diventata l’emergenza con cui si convive quotidianamente: ieri l’incidenza del virus in Bergamasca s’è attestata a quota 4 nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti, mentre tra lunedì e martedì il calcolo la proiettava addirittura a quota 3, cioè al punto più basso finora registrato in territorio orobico, tra il 13 e il 17 agosto dello scorso anno. Vista da un’altra prospettiva temporale: il 30 giugno del 2020 l’incidenza era a quota 16, oggi è appunto ridotta a un quarto rispetto a un anno fa; stessa proporzione per la media dei nuovi casi giornalieri (calcolata come media mobile a 7 giorni, per anestetizzare le fisiologiche oscillazioni di giornata), 26 un anno fa contro i 6 di ieri. E sono undici i giorni consecutivi senza vittime, mentre a giugno del 2020 al massimo si rimase per 5 giorni di fila senza decessi da Covid.