«Vaccino sicuro, i ragazzi lo facciano». E la terza dose? «Prima proteggere gli over 60»

Con Israele ad avere già avviato le somministrazioni, Francia e Germania pronte a fare altrettanto da settembre, la domanda è di quelle ricorrenti ma inevitabili: in Italia si farà la terza dose del vaccino anti-Covid? «Sì, è molto probabile. Ma solo, per ora, ai cittadini cosiddetti fragili. Parliamo di una platea contenuta, fra le 500 mila e un milione di persone». Sergio Abrignani, ordinario di Patologia generale all’Università degli studi di Milano e direttore scientifico dell’Istituto nazionale di genetica molecolare Romeo ed Enrica Invernizzi, è fra i massimi esperti di immunologia in Italia. Atteso a Bergamo per un incontro aperto al pubblico il 22 settembre, ospite del festival Sapiens, Abrignani è uno dei dodici «saggi» voluti da Mario Draghi nel Comitato tecnico scientifico.

Professore, partiamo dalle notizie in chiaroscuro. Circa il 12% di chi si vaccina ha la possibilità di infettarsi e contagiare. Una delusione per cittadini e scienziati?