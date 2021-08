Val Brembana, sanzioni ai sindaci. «Pronti a restituire la fascia a Mattarella»

Verbali della Digos per il corteo pro-ospedale. Lobati: notifiche siano sospese, confidiamo nel prefetto: «Assurdo, lì per dovere». Ora rischiano fino a 4 mila euro.

«Ci sembra un provvedimento assurdo, iniquo e ingiusto: non eravamo accanto ai nostri concittadini per piacere, ma per dovere. Per questo chiediamo la sospensione immediata delle notifiche dei verbali e siamo pronti a intraprendere un’azione legale comune: si è passato il segno e confidiamo nel prefetto, altrimenti siamo pronti ad andare a restituire al Presidente Matarella la fascia tricolore che indossavamo il 7 agosto in strada. Perché queste sanzioni sono una violenza al Tricolore».

È il presidente della Comunità montana della Valle Brembana Jonathan Lobati, sindaco di Lenna, ad aprire la conferenza stampa, nella sera di lunedì 23 agosto alla «Green House» di Zogno, nella quale i sindaci della valle hanno espresso il loro enorme disappunto per aver appreso che la Digos della questura (che ieri non è voluta intervenire sul tema) sta notificando multe tra i mille e i 4 mila euro (la cifra precisa dovrà definirla il prefetto: lo prevede la legge) a chi di loro aveva preso parte alla manifestazione a favore dell’ospedale di San Giovanni Bianco, tre sabati fa. Il verbale ieri è stato notificato a Lobati e al sindaco di Taleggio Gianluca Arnoldi, mentre altri primi cittadini sono stati contattati telefonicamente per fissare l’incontro per la consegna del verbale. In tutto in strada lo scorso 7 agosto, accanto a un migliaio di abitanti della valle, c’erano 31 amministratori, tutti con la fascia tricolore.