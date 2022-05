Vandali alla casa degli alpini di Covo, filmati dalle telecamere

Prima hanno graffiato e rovinato il rivestimento esterno della sede degli alpini a Covo e poi vi hanno espletato i loro bisogni fisiologici lasciando inequivocabili tracce. Un raid notturno in piena regola a cui hanno partecipato diversi individui. Ma sono stati ripresi dalle telecamere del sistema comunale di videosorveglianza che le ha trasmesse in diretta alla centrale del comando del Distretto della Polizia locale della Bassa orientale a Romano. A Covo sono attive 46 telecamere di varia tipologia idonee anche alla riprese notturne specie negli spazi pubblici come l’area del parco comunale di via Del Barco e alle vie di accesso al paese. Le indagini sono in corso e potrebbero avere sviluppi nei prossimi giorni per dare un nome a chi che nella notte tra il 23 e il 24 aprile scorsi hanno preso di mira la sede del gruppo alpini di Covo, in via Del Barco. «Hanno praticamente graffiato tutto il cappotto di rivestimento della struttura contro cui hanno fatto poi i loro bisogni», commenta Basilio Probo, che con gli alpini di Covo si trova a Rimini per l’adunata nazionale.