Variante di Zogno: collaudi ok, manca la data di apertura

Ancora nessuna data ufficiale per l’apertura della variante in galleria di Zogno. Ma da «Aria spa», la società che per conto di Regione Lombardia sta procedendo ai collaudi, in particolare riguardo alla sicurezza, arriva la rassicurazione che l’iter prosegue regolarmente, senza particolari intoppi, e si parla ormai di apertura «imminente». «Stiamo proseguendo con i collaudi - dicono da Aria - e vanno bene. Ci sentiamo ormai quotidianamente con la Provincia, anche perché da un punto di vista tecnico alcuni passaggi vanno eseguiti congiuntamente. Come succede in queste situazioni, quando si accende per la prima volta qualcosa, possono insorgere dei problemi ma sono stati tutti superati. La parte tecnica è ormai conclusa, ora arriverà quella burocratica. Ormai, anche se non spetta a noi dare delle date, possiamo parlare di apertura imminente». Fine settembre o inizio ottobre? Né Regione né la Provincia al momento forniscono una data certa o una tempistica. «Aria sta chiudendo gli ultimissimi passaggi legati alle verifiche tecniche di sicurezza, poi toccherà alla Provincia», è la nota dell’assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi in merito alla variante di Zogno.