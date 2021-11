Velostazione, ecco le tariffe per le bici: l’abbonamento per 4 mesi a 40 euro

Abbonamenti «stagionali» da 40 euro (per quattro mesi) per chi vuole parcheggiare la bicicletta nella nuova velostazione di piazzale Marconi, che aprirà entro la fine dell’anno e sarà gestita, in co-progettazione con il Comune di Bergamo, dall’associazione Pedalopolis. Il progetto si chiama «BiCity» e comprende la velostazione, le future bike-box e la storica ciclofficina «Ciclostazione 42» nei locali della stazione ferroviaria. Unico il portale di riferimento: www.bicitybergamo.it, in fase di ultimazione. Al Comune costerà circa 28mila euro, compensati da un incasso di circa 21mila. Con un risvolto sociale, dato che i servizi saranno gestiti con la cooperativa Chimera, che impiegherà persone svantaggiate e promuoverà progetti socio-occupazionali. La Giunta con la delibera sulla gestione ha approvato anche le tariffe.