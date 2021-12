Verso una quarantena più corta per chi ha la terza dose, decide il Cts mercoledì

É attesa per il 29 dicembre la decisione del Cts sull’eventuale accorciamento dei tempi di quarantena per coloro che si sono vaccinati con dose booster (o terza dose). Il Governo ha convocato per mercoledì il Comitato tecnico-scientifico.

Con il progressivo aumento dei casi di contagi, le Regioni premono per una revisione delle regole della quarantena per chi è già vaccinato per evitare la paralisi del Paese.

La questione è ora in mano al Cts che si esprimerà mercoledì 29 dicembre sulla richiesta di ridurre la quarantena per i contatti stretti che abbiano già ricevuto la terza dose del vaccino. La quarantena per i vaccinati con terza dose, ora di sette giorni, potrebbe essere ridotta tra i tre e i cinque giorni. Al momento, infatti, la quarantena per i contatti di un positivo è di 7 giorni per i vaccinati e di 10 per chi non ha la copertura vaccinale.