Vertice sicurezza: «Zona stazione, il servizio sarà rimodulato»

L’attenzione sulla zona stazione è massima, e il servizio di presidio potrà essere rimodulato con interventi diversificati. Ma non solo: all’indirizzo di Palafrizzoni, sono stati sollecitati un giro di vite sulle licenze commerciali e il posizionamento di cartelli per ricordare il divieto di bere alcol in zona. In Prefettura, ieri mattina, il vertice delle forze di polizia per fare il punto sull’omicidio di domenica, consumatosi in pochi minuti, all’ora di pranzo, nella centrale via Novelli. E, in attesa che i contorni della vicenda si chiariscano, ragionare sulle nuove azioni da mettere in campo per la sicurezza.

Le azioni Con una premessa d’obbligo per il questore Maurizio Auriemma: «L’episodio è grave e non va sottovalutato, ma non va né esasperato né strumentalizzato. Il fatto di sangue in sé poteva succedere da qualsiasi altra parte, era imponderabile nella sua tragicità». Se alcuni comportamenti delittuosi non si possono impedire per la loro imprevedibilità, per il questore è però un dato incontrovertibile «la rapidità di risposta delle forze dell’ordine, intervenute quasi in flagranza di reato». L’obiettivo è anche evitare che l’eco (pure mediatico) della violenza mortifichi i tentativi che negli ultimi mesi tutte le istituzioni hanno messo in campo per migliorare la vivibilità di piazzale Marconi e dintorni, al centro di numerosi Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica. «Tutte le forze di polizia e l’amministrazione comunale - ricorda il questore - stanno collaborando, con interventi su diversi piani (dall’arredo alla illuminazione, dalle telecamere all’ordinanza per vietare il consumo di alcol) per garantire la sicurezza in una zona ad alto scorrimento, anche in questo periodo estivo, con i flussi turistici che stanno riprendendo, e per chi ci vive: prendiamo in considerazione tutte le segnalazioni che ci arrivano».