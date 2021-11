Via i rifiuti dal centro di Bergamo, si pensa a isole ecologiche interrate

Aprica e Comune non escludono la soluzione per togliere i sacchi dalle strade. Zenoni: «Accesso solo per commercianti e residenti».

Isole ecologiche ad accesso elettronico dove far sparire gli ingombranti sacchi dei rifiuti sotto terra. Per ora è ancora un’ipotesi, ma è sul tavolo di Aprica per i dovuti approfondimenti su richiesta del Comune. La sperimentazione potrebbe essere attuata in piazza Dante, sfruttando il fatto che il cantiere per la sua riqualificazione è ancora in corso e andrà avanti ancora per qualche mese.

Ci sarebbe allora margine per installare dei cassonetti interrati che andrebbero a risolvere il problema dell’esposizione dei sacchi nel cuore del centro piacentiniano. Lotto dopo lotto l’area attorno al Sentierone e al Teatro Donizetti si sta facendo bella, ma resta il problema dei rifiuti prodotti in gran quantità soprattutto dai negozi, bar e ristoranti della zona, oltre che dai residenti. Sacchi ingombranti che occupano la nuova promenade e che l’amministrazione comunale sta pensando di celare in speciali contenitori ipogei, come già avviene in altre città.