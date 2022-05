Via libera al mega capannone per l’azienda che produce sommergibili

Un nuovo capannone alto fino a 13 metri, tre in più del limite fissato vigente sul territorio. Il via libera del Comune di Ciserano riguarda l’azienda M23, una realtà industriale particolare: qui infatti vengono prodotti sommergibili . Altre informazioni sono difficili da reperire poiché la sua attività, legata anche all’ambito militare, è coperta da segreto. L’unico dato noto sul web è il codice Ateco della M23 dal quale si desume che l ’attività rientra nel settore dei «Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi) ».