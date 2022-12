Via libera alla manovra: 35 miliardi per bollette, pensioni e tregua fiscale

Dall’assegno unico alle Zes, passando per le intercettazioni e l’autonomia, il turismo e opzione donna. È l’alfabeto della misure della manovra in arrivo nel 2023. La legge di bilancio - che ha ottenuto il via libera definitivo del Senato nella mattinata di giovedì 29 dicembre con 109 sì, 76 contrari e un astenuto - stanzia circa 35 miliardi, di cui 21 in deficit destinati all’energia. Ecco le principali novità: