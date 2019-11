Villa d’Almè, Davide ha riaperto gli occhi Dopo lo schianto polemiche sulla curva

Il gol più bello sono due occhi che si riaprono, la paura sta lasciando spazio alla speranza: Davide Ferrari sembra stare meglio. Resta riservata la prognosi del 24enne jolly del San Giovanni Bianco incorso domenica 3 novembre in un pauroso incidente automobilistico a Villa d’Almè, ma le notizie filtrate lunedì 4 novembre dall’ospedale Papa Giovanni inducono a un leggero ottimismo: nel primo pomeriggio di ieri, Davide, ha per la prima volta riaperto gli occhi dopo 24 ore, riconoscendo genitori e sorella ai piedi del letto . Poco per dire che sia ufficialmente fuori pericolo, abbastanza per far credere che il delicato intervento chirurgico alla testa per rimarginare l’ematoma causato dallo schianto sia andato a buon fine.